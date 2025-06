MP-RJ recorre de soltura de influencer que matou recém-casado e fugiu

O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu à Justiça contra a decisão que revogou a prisão preventiva do influenciador Vítor Vieira Belarmino, 30, acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, 42, no dia do seu casamento.

O que aconteceu

Soltura de Vítor Belarmino representa 'grave risco à ordem pública', diz o MP, que citou mais de 20 multas por excesso de velocidade em nome do acusado. O órgão destaca que a suspensão da habilitação é ineficaz neste caso, considerando o histórico do réu de dirigir mesmo sem a devida permissão legal.

Promotoria ressalta conduta do acusado - que atropelou, retirou o corpo da vítima do veículo, o largou em via pública e escapou sem prestar socorro. "Uma demonstração de total menosprezo pela vida humana", segundo o Ministério Público. Manifestação foi protocolada pela 2ª Promotoria de Justiça Junto ao Tribunal do Júri da Capital.