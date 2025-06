Pastor critica 'profetas do Pix': 'O que de ruim plantou, vai colher'

Em uma vigília da Assembleia de Deus Madureira em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, um pastor falou sobre o uso da fé como moeda de troca, pedindo Pix na internet.

O que aconteceu:

O pastor Samuel Gonçalves não citou nomes, mas sua crítica mirou diretamente nas práticas de pastores e influenciadores religiosos que, em sua perspectiva, transformam os dons espirituais em ferramenta de arrecadação por meio de transmissões ao vivo nas redes sociais.

"Eu fico muito preocupado com esse pessoal que fica usando talento de Deus para fazer live na internet para pedir Pix", disse o pastor, em referência à prática cada vez mais comum entre alguns líderes evangélicos que, em nome de revelações ou profecias, sugerem contribuições financeiras via chave Pix como forma de "plantar uma semente" ou "receber uma palavra". A autodeclarada pastora Renallida Lima, com 3,6 milhões de seguidores no Instagram, já foi acusada de estelionato espiritual pelo pastor Anderson Silva por causa dessa prática.