Homem agredido pela polícia durante surto morre após 4 meses de internação

Familiares dizem que ele foi alvo de 14 balas de borracha e uma de arma de fogo na perna. Ensanguentado, o homem foi colocado no porta-malas da viatura e socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Conjunto Ceará. Após constatado choque hemorrágico por causa da perda de grande quantidade de sangue, ele foi transferido para o hospital Instituto Dr. José Frota e, dois dias depois, para um hospital particular, onde morreu quatro meses depois.

Ele foi denunciado por agressão, dano ao patrimônio e resistência; Justiça decretou prisão preventiva. De acordo com o MPCE (Ministério Público do Ceará), três policiais também foram agredidos na ação.

O processo foi extinto após a morte do servidor.

Família acusa polícia da morte

Familiares disseram que pulmões de Carlos sofreram vários ferimentos com impacto dos tiros. O homem ainda teria contraído uma infecção bacteriana.

Atestado de óbito aponta falência generalizada dos órgãos causada por infecção generalizada com origem no pulmão. Ele também apresentava diversos traumas e hemorragia no sistema digestivo por causa das agressões.