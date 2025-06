Suspeita que mandou bolo para jovem dormiu na casa dela no dia da morte

A suspeita de 17 anos foi apreendida ontem depois da aprovação da Justiça. O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Itapecerica. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), as autoridades solicitaram exames ao IML e realizam diligências para esclarecer a dinâmica dos acontecimentos.

Estabelecimento de doce nega participação. Em um vídeo de esclarecimento, a proprietária Josieli Franca afirmou que a entrega não foi feita pelos entregadores da própria loja, como o costume. ''A entrega foi realizada de um local desconhecido por um motoboy que não presta serviços à empresa, sem autorização ou vínculo conosco'', alegou.

Uma pessoa adquiriu um bolo na nossa loja física, saiu da loja física com o nosso produto, utilizou-se da nossa marca para colocar substâncias que ainda são desconhecidas, mas que causou uma atrocidade. Quero deixar bem claro que aqui a Menina Trufa não tem nada a ver com isso, O produto saiu da loja e não se sabe por onde passou. Josieli Franca

Velório ocorreu ontem no cemitério municipal Recanto do Silêncio. Os colegas de turma de Ana Luiza, que estão no terceiro ano do ensino médio, informaram pelas redes sociais que declararam luto coletivo e não compareceram à aula neste dia.