Defesa Civil emite alerta severo de fortes chuvas para a cidade de SP

Sexta-feira (6) inicia com chuva ainda na madrugada. Ao longo do dia, o tempo seguirá fechado com chuva intermitente em razão da passagem da frente fria no litoral. A mínima ficará em 16ºC enquanto a máxima em torno dos 21ºC.

No sábado (7), a chuva intermitente isolada e intermitente deve predominar no período da manhã e tarde. De noite haverá a variação de nuvens e chuviscos eventuais na cidade. A temperatura vai variar entre 16ºC e 22ºC.