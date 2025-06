Sete anos depois, família é informada que jovem desaparecido foi enterrado

Post de Sandro de Andrade Júnior, no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

Corpo foi encontrado uma semana após o desaparecimento, no Rio Pinheiros. Segundo a investigação, ele foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) Oeste e enterrado como indigente no Cemitério Dom Bosco, em Perus, Zona Norte da capital.

Familiares ainda aguardam explicação sobre as circunstâncias da morte. "Apesar da tristeza que nos consome, também sentimos alívio por finalmente termos uma resposta. Que ele descanse em paz, e que a verdade seja um passo para a justiça", escreveu o irmão de Samuel no Instagram.

Identificação após nova checagem em banco de dados

À época do desaparecimento, as buscas não obtiveram nenhuma informação concreta sobre o paradeiro de Samuel. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) explicou em nota ao UOL que o cadáver encontrado no rio Pinheiros estava em estado avançado de decomposição e, por isso, não foi possível verificar as impressões digitais.

Diligências continuaram ao longo dos anos, e nova checagem em bancos de dados foi feita em 2024. A identificação do corpo foi feita apenas após realização de exame de DNA.