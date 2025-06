Dono de construtora morto em assalto a casa em SP é velado em Guaratinguetá

Familiares e amigos lamentam a perda. ''Tão triste essa que nem se pode chamar de notícia, parece um vento frio que nos assombrou nessa manha trazendo a morte do Fran'', escreveu um deles nas redes sociais.

Cartaz Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Entenda o caso

Criminosos entraram por volta das 19h20 de ontem no imóvel, após clonarem o controle remoto do portão. No momento do crime, apenas Francisco Filippo estava presente e foi rendido por quatro homens.

Câmeras de segurança da casa foram desligadas antes do grupo entrar no local. "O vigilante não viu ninguém entrar. Ele estava chegando para trabalhar na hora", disse a delegada Ivalda Aleixo, do DHPP da Polícia Civil, em entrevista à TV Globo.

O engenheiro foi baleado na sala de jantar. De acordo com a polícia, não houve reação da vítima. Por isso, há uma investigação aberta para entender se a morte foi premeditada. Os criminosos ficaram oito minutos na casa, aproximadamente, segundo boletim de ocorrência.