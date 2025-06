Um acerto, 10 grãos de arroz doados: escola de elite é criticada por quiz

Um projeto de alunos de uma escola de elite de São Paulo promete doar dez grãos de arroz por cada resposta certa de um quiz na internet. No entanto, para doar um quilo do alimento, seria necessário que o usuário respondesse a cinco mil perguntas. O projeto foi criticado por usuários em publicação da escola no Instagram.

O que aconteceu

O projeto se propõe a doar dez grãos de arroz a cada resposta correta de um quiz com aproximadamente 20 perguntas. A iniciativa foi desenvolvida dentro da Escola Concept de São Paulo, uma das mais caras do Brasil, e foi apresentada por um estudante em vídeo nas redes sociais da instituição de ensino na última segunda-feira (2). O aluno apresentou a ideia em inglês em um discurso com legenda em português.