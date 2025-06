'Jesus merece esposa bonita': ex-miss, freira fugia de casa para ir à missa

Ensaios fotográficos de Kamila Imagem: Cedido ao UOL

Morte do pai influenciou o rumo de sua vida e, aos 18 anos, se tornou freira. Kamila conta ter perdido o genitor aos 9 anos e, com o passar do tempo, passou a buscar algo que ''preenchesse sua tristeza''. ''Foi aí que comecei a me apegar mais nas orações, comecei a rezar o terço, busquei a paróquia São Jorge Santo Expedito e comecei a participar das ações da igreja'', relembra.

Teve um dia que fui à missa e eu estava bem inspirada. Aí a madre Renata passou por mim em um certo momento e eu passei a admirar ela, o paramento dela, o véu, a batina, que hoje são as minhas roupas também. E comecei a me ver nessa realidade.

Irmã Eva

Família não aprovou vida religiosa

Kamila diz que a reação da família ao saber da notícia ''não foi muito boa''. Eles esperavam que a jovem fosse progredir na carreira de modelo e também que formasse família. ''Eles tinham um sonho totalmente diferente para mim, por eu ser filha única e pelo meu pai já ser falecido, minha mãe ficou um pouco chateada por não ter uma descendência.''

A mãe tentou impedir que a filha fosse freira e a proibia de ir à igreja. Por isso, a jovem precisou fugir de casa em algumas situações para ir às missas. ''Mas hoje ela já entende que é uma vocação linda. Ela já vai lá na comunidade, já visita, já ajuda. Minha família como um todo também conseguiu entender.''