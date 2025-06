MPF denuncia homem apontado como mandante dos assassinatos de Bruno e Dom

O Ministério Público Federal denunciou hoje Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como Colômbia, pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorridos há três anos na região do Vale do Javari, no Amazonas.

O que aconteceu

Colômbia teria encomendado o duplo homicídio do indigenista e do jornalista. A investigação da Polícia Federal apontou que o trabalho de Dom e Bruno estava causando prejuízo financeiro ao esquema de pesca clandestina na região. Bruno trabalhava treinando indígenas para a fiscalização e vigilância do território, enquanto Dom Phillips documentava a Amazônia.

A suspeita é de que o mandante do crime exercia influência sobre comunidades ribeirinhas no Vale Javari. Ele é investigado por suspeita de operar um esquema de pesca ilegal e venda de peixes na reserva indígena. Colômbia nega as acusações.