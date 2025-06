Menores são vítimas de 'nudes fake' em colégio particular de Belo Horizonte

Imagens de menores de idade, alunas de colégios particulares de Belo Horizonte, estão sendo modificadas por meio de inteligência artificial para a criação e comercialização de "nudes fake". Ontem, um grupo de pais e responsáveis denunciou o caso à polícia.

O que aconteceu

Alunos do Colégio Santa Maria Minas estariam pegando imagens de colegas e modificando por meio da inteligência artificial. Segundo a denúncia compartilhada nas redes sociais, esses "nudes fake" estariam sendo compartilhados em grupos abertos do Telegram e, em alguns casos, as fotos eram vendidas.

De acordo com a denúncia, as fotos vazaram recentemente. "Todo mundo na escola tem acesso às 'fotos nuas' dessas meninas", afirmou Ive Moreira em um vídeo em que ela relata a situação no TikTok.