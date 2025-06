Penélope, apontada como líder da ala feminina do PCC, é presa em São Paulo

Penélope, apontada pelas polícias de São Paulo como líder da ala feminina do PCC, foi presa hoje de manhã pela Rota, grupo de elite da Polícia Militar, na capital paulista.

O que aconteceu

Suposta líder do PCC foi encontrada em um apartamento na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Luma Valeria Rovagnollo, a Penélope, foi presa durante uma operação da Rota, que cumpria mandados de busca e apreensão. Em seguida, foi levada para o 69º DP da capital.

Penélope estava foragida há quase cinco anos. Ela foi alvo de uma operação em novembro de 2020 para prender lideranças da facção criminosa paulista em Ribeirão Preto (SP). Na época, era apontada como a responsável por conduzir ações do "tribunal do crime" do PCC, como são chamadas ações que determinam assassinatos a mando do poder paralelo conduzido pela facção.