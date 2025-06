Herdeiro de família influente: quem era homem morto em bairro nobre de SP

O empresário era o mais velho de quatro irmãos. Ele também é casado e tem dois filhos, um deles com apenas cinco anos de idade. A esposa e o caçula chegaram na casa ontem logo após Francisco ter sido morto durante um assalto no local.

Vítima era de família influente. Ele e os familiares são de Guaratinguetá e são descritos por pessoas da região como ''influentes, políticos e muito unidos''. O atual prefeito da cidade, Junior Filippo (PSD), é primo de Francisco. Empresário se mudou para São Paulo há mais de 20 anos, quando a construtora foi fundada.

Pai de Francisco era considerado um dos maiores engenheiros do Vale do Paraíba. Ele já foi secretário de obras e planejamento da cidade em 1959 e foi um dos fundadores da Agea (Associação Guaratinguetaense de Engenheiros e Arquitetos). Ele morreu em 2020 aos 92 anos de idade.

Empresário mantinha vida discreta. Ao UOL, Ronaldo Torres, presidente da Agea e amigo da família de Francisco, contou que ''não se lembra dele sem estar sorrindo''. ''Francisco sempre foi uma pessoa muito alegre. Ele era prestativo, bonzinho, sempre elogiando as pessoas'', relatou.

Entenda o caso

Criminosos entraram por volta das 19h20 de ontem no imóvel, após clonarem o controle remoto do portão. No momento do crime, apenas Francisco Filippo estava presente e foi rendido por quatro homens.