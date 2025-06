Supermercado e três funcionários são condenados por torturar cliente no MA

Decisão foi proferida em primeira instância, e cabe recurso. A rede Mateus Supermercados disse que não vai se manifestar sobre a decisão da Justiça. O UOL não conseguiu contato com a defesa dos funcionários condenados à prisão. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Jacqueline Debora Costa de Oliveira denunciou ter sido vítima de tortura dentro de uma sala do Mix Mateus do Araçagy, em São Luís, em julho de 2021. Na ocasião, ela disse ter ido ao supermercado fazer compras, mas esqueceu o cartão de crédito e saiu sem produtos. Mas, na saída, a mulher teria sido agarrada por um segurança, levada para uma sala isolada com três pessoas e torturada por uma hora e meia, sendo agredida com uma ripa. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela polícia na época dos fatos.

Jacqueline também afirmou que os seguranças tiraram fotos dela sem autorização e desligaram as câmeras da sala durante as agressões. Segundo a mulher, eles pretendiam mandar as fotos para outros estabelecimentos, a fim de confirmar se ela era mesmo uma ladra que eles pensavam que fosse.

Na época, o Grupo Mateus disse ter instaurado sindicância para apurar o caso e que a conduta apontada na denúncia não condiz com procedimentos e valores da empresa. A rede não informou qual foi o resultado da sindicância.

O Mix Mateus faz parte de uma rede de supermercados do Grupo Mateus, que é uma das maiores redes varejista de alimentos do Brasil, com mais de 50 estabelecimentos em diferentes estados. Em uma de suas lojas, em 2020, um acidente com gôndolas causou a morte de uma pessoa.