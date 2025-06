Acusado de matar idoso com 'voadora' em Santos tenta mudar júri; MP se opõe

O UOL entrou em contato com a defesa do acusado, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestação.

Finé Torresi, de 77 de anos, foi morto em junho do ano passado durante uma discussão de trânsito com o acusado. De acordo com testemunhas, Tiago deu uma "voadora" no idoso, depois da vítima se desequilibrar e encostar no capô de seu carro quando atravessava a rua com o neto. O empresário foi indiciado por homicídio qualificado com dolo eventual e será julgado por júri popular.

Meu pai se assustou com o carro do agressor, um Jeep Commander, que quase o atropelou. Ele bateu com a mão no capô e o agressor desceu e golpeou meu pai com uma voadora.

Cesar Fine Torresi Filho, ao UOL

O idoso bateu a cabeça ao cair no chão, segundo a Polícia Militar. Um médico que passava pelo local prestou os primeiros socorros e acionou o Samu. César foi socorrido à UPA Leste, de acordo com familiares.

Na UPA, o idoso teve paradas cardíacas e morreu. Ele também teve um quadro de traumatismo craniano, informaram os parentes de César.