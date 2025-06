Advogada é presa quase 26 anos após mandar matar o marido em Pernambuco

"A defesa da Sra. Maria Paula recebeu com serenidade a notícia de sua prisão, ressaltando que está avaliando a viabilidade jurídica de impetração de Habeas Corpus contra a decisão que decretou a sua custódia preventiva, salientando haver assumido o encargo apenas na fase recursal perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco e esclarecendo que o processo ainda se encontra na fase doméstica de processamento do Recurso Especial interposto do acórdão que desproveu a apelação defensiva, havendo a firme expectativa de anulação do júri, ao reconhecimento da existência de vícios insanáveis, do que seguramente resultará a necessidade de sua soltura, com a realização de novo julgamento popular."