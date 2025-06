Câmeras mostram PMs comemorando morte de homem que estava com bebê no colo

Testemunha dá detalhes da abordagem. "Quando eles [policiais] chegaram em todos os becos, desceram da viatura, já foram invadindo as casas. Aí encontraram o Cleiton na entrada da casa dele. Como ele tava com a criança no colo, ele entrou", disse uma vizinha à reportagem no local dos fatos. A testemunha também afirmou que, primeiro, alguns policiais entraram no barraco. Depois, todos os demais policiais também entraram no local.

Pegaram a criança do colo dele, entregaram para outra criança, maiorzinha, que estava perto, aí pegaram ele [Cleiton] pela parte do gogó e arrastaram ele até uma parte do beco, que dá saída para a maré. Lá, mataram o rapaz.

Vizinha de Cleiton

Todas as testemunhas negam que tenha ocorrido troca de tiros. Cleiton havia sido preso por tráfico de drogas em 2020, mas cumpria a sentença em regime semiaberto fazendo serviço comunitário, segundo familiares entrevistados pela reportagem. "Foi um massacre mesmo, para matar. Vieram para mostrar que iam matar todos que tinham passagem. Eles deixaram isso bem claro", afirmou outra vizinha que disse ter presenciado Cleiton ser arrastado de dentro de casa.

Outro lado

O que disse a PM sobre a morte de Cleiton. Segundo a versão da polícia, Cleiton fugiu de casa e atirou contra os policiais antes de ser abordado: "a equipe correu atrás deste indivíduo e houve um confronto. No início do confronto, durante a tomada de ângulo, o indivíduo, que já estava de arma em punho apontando para os policiais, em dado momento, efetuou disparos contra estes policiais que repeliram injusta agressão com o intuito de preservar a integridade da equipe."

O que diz a SSP (Secretaria da Segurança Pública) sobre a comemoração feita pelos policiais. Em nota, a pasta afirmou que o caso foi investigado pelas Polícia Civil e Militar, que não compactua com desvios de conduta e que pune os que não obedecem aos protocolos da corporação. "A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a legalidade, transparência e proteção da vida", enfatizou a secretaria.