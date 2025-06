Caminhoneiro é atingido por motorista bêbado e destrói restaurante em MT

Um caminhão invadiu e destruiu um restaurante localizado às margens da BR-174, na região de Comodoro, no Mato Grosso, após o motorista perder o controle do automóvel, na manhã de hoje.

O que aconteceu

O acidente foi provocado pelo motorista de um outro caminhão, que tentou acessar a rodovia sem aguardar no acostamento. Os dois caminhões seguiam no mesmo sentido, quando o primeiro, que provocou o acidente, realizou uma conversão inesperada, e ocasionou a colisão com o outro veículo que vinha logo atrás. As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

Após bater no carro da frente, o motorista do segundo caminhão perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e invadiu o restaurante às margens da rodovia. O momento da invasão foi registrado por câmeras de segurança do local. As imagens mostram o automóvel desgovernado, que arrebenta a parede do estabelecimento e só então consegue parar.