Capital dos ateus? Esta é a cidade com mais pessoas sem religião no Brasil

A cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul, é o município com a maior proporção de pessoas sem religião no Brasil, de acordo com os resultados da amostra do Censo Demográfico de 2022, divulgados hoje.

No Chuí, as pessoas sem religião atingiram a proporção de 37,8% da população com 10 anos ou mais de idade. A cidade manteve a posição que já havia sido registrada no recenseamento de 2010.

A cidade é conhecida por ficar no extremo sul do país. Famosa pela expressão "do Oiapoque ao Chuí", quando citamos a extensão territorial do Brasil, a cidade gaúcha abriga a administração municipal mais ao sul do país — embora o ponto mais extremo ao sul pertença a Santa Vitória do Palmar, a sede desse município vizinho está localizada mais ao norte dessa posição.