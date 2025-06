Esta é a única cidade do Brasil onde o espiritismo é a maior religião

Palmelo, em Goiás, é o município com a maior proporção de pessoas espíritas no Brasil, de acordo com os resultados da amostra do Censo Demográfico de 2022, divulgados hoje.

O que aconteceu

Em Palmelo, 42,6% da população com 10 anos ou mais se identifica como espírita. A cidade, de 2.259 habitantes, manteve a mesma posição observada no Censo de 2010, quando o espiritismo já era o principal grupo religioso entre os moradores.

A cidade nasceu de um centro espírita. Em 9 de fevereiro de 1929, foi fundado o Centro Espírita Luz da Verdade, que atraiu pessoas em busca de tratamento espiritual e curas mediúnicas. Esse fluxo constante de visitantes e fiéis levou à formação do povoado que, em 1953, foi emancipado como município.