Presença pública de evangélicos não se refletiu no IBGE, diz especialista

A presença maciça de evangélicos em alguns setores da sociedade não se refletiu no censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), conforme análise feita por Lívia Reis, coordenadora do ISER (Instituto de Estudos da Religião), no UOL News, do Canal UOL.

A presença pública dos evangélicos é muito visível na cultura, na música, nas novelas, teatros, filmes, na política, na sociabilidade, nas ações de assistência social e até mesmo numa espiritualidade que é mais difusa.