Homem agride bebê ao achar que casal usava boneca 'reborn' para furar fila

Bebê era carregado pela mãe, quando homem deu um tapa na cabeça da menina, causando um inchaço na região da orelha. Pessoas que presenciaram a cena derrubaram o agressor no chão e o detiveram até a chegada da polícia. O homem ficou com ferimentos leves, foi levado para uma UPA e, na sequência, encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente.

Às autoridades, ele alegou que o casal usava um ''bebê reborn'' para furar a fila. Segundo ele, isso teria gerado sua revolta e decidiu agredir a criança ''de forma consciente''. O agressor relatou não fazer uso de medicamentos controlados, mas disse ter ingerido bebidas alcoólicas momentos antes. A polícia, no entanto, afirmou que havia ''sobriedade'' em suas falas e ações.

A vítima foi atendida no Hospital João XXIII. O UOL entrou em contato com a unidade para saber sobre o estado de saúde da menina. Até o momento, não houve retorno, mas o texto será atualizado em caso de resposta. A Polícia Civil também foi questionada sobre a manutenção da prisão do suspeito.