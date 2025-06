'Babá do tempo': Josélia Pegorim ajuda você a levar guarda-chuva e casaco

Josélia ao lado do colega Marcelo em um dia de trabalho presencial Imagem: Cedido ao UOL

O trabalho da equipe acontece 24 horas e 365 dias, em uma rotatividade de tarefas e turnos de funcionários para que o monitoramento meteorológico nunca pare, com telas, programas computacionais, satélites e estações meteorológicas. O dia da Josélia também começa cedo, analisando dados e os interpretando para consolidar previsões para o dia, para a semana, para o mês e para o ano. É assim que ela prepara os brasileiros para sair de casa, sabendo se é preciso fechar as janelas dos cômodos, levar guarda-chuva ou sair de regata.

Em meados dos anos 80, quando as pessoas discavam 132 e ligavam na central da Telesp para ter informações sobre o tempo do estado paulista, era a voz de Josélia que ouviam do outro lado da linha. Hoje, tudo se tornou mais dinâmico. A meteorologista grava vídeos para as redes sociais todos os dias contando sobre as principais áreas de atenção no Brasil e os eventos climáticos que os brasileiros devem esperar.

''Parece que vem aí frio forte. Pode ser a primeira grande massa de ar frio de origem polar de 2025'', começa. Ela monta um roteiro sobre o que vai falar e, eventualmente, precisa regravar mais de cinco vezes até achar que se comunicou da melhor forma com seus espectadores. Em algumas delas, é interrompida pelo cachorro, em outras, acha até que saiu charmosa.

Josélia diz escolher com cuidado as palavras, entonação e enredo para dar os boletins do tempo. "Como é que nós vamos transmitir esta informação? Porque uma coisa é ter uma conversa entre meteorologistas. E a outra é como eu vou falar isso para o grande público'', reflete. Ela ainda exemplifica com as enchentes que assolaram o estado gaúcho no ano passado: "Como é que eu vou falar para a população do Rio Grande do Sul, que já está debaixo d'água, que vai chover mais? Você trabalha, primeiro, com um respeito enorme. É uma concentração, uma seriedade, porque aquelas pessoas já estão muito sensibilizadas.''