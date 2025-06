Justiça despeja Igreja Mundial, do pastor Valdemiro, por dívida de aluguel

A Justiça do Pará expediu uma ordem de despejo da Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo bispo Valdemiro Santiago, do imóvel de 46 mil metros quadrados que ocupa em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, por falta de pagamento de aluguel.

Em decisão do final de abril deste ano, a juíza Vanessa Ramos Couto, da 1a Vara Cível e Empresarial de Belém, ordena que a igreja deixe o prédio em 15 dias, "sob pena de despejo forçado".

A igreja foi intimada dessa decisão em 15 de maio, e o prazo para se retirar do prédio se esgotou na sexta-feira (30). Agora os credores aguardam a adoção de medidas por parte da Justiça de São Paulo, a quem cabe executar a ordem de despejo.