Qual estado tem maior proporção de evangélicos no Brasil? Veja ranking

O Acre é o estado com a maior proporção da população declarada evangélica, segundo dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O que aconteceu

O estado situado na região Norte soma 44,4% entre os que se declararam evangélicos, na população de 10 anos ou mais de idade. O menor número registrado pela religião foi no Piauí (15,6%).

O Censo mostrou o crescimento no número de evangélicos no Brasil. O aumento foi de 5,2 pontos percentuais, passando de 21,7% em 2010 para 26,9% no recorte de 2022.