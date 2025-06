Suspeitos de matarem engenheiro em bairro nobre de SP são presos; um morre

A polícia identificou e prendeu dois suspeitos de matarem o engenheiro civil Francisco Filippo, 58 anos, vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) no Jardim Paulista, em São Paulo, na quarta-feira. Um suspeito morreu baleado e outro está foragido.

O que aconteceu

Suspeitos foram localizados por investigadores do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Houve troca de tiros, segundo a polícia, e um homem, identificado como Wesllen Medeiros da Silva, morreu. Outros dois foram detidos e exames biométricos serão feitos para identificar se eles participaram do assalto. Secretaria de Segurança Pública confirmou que um dos autores do assalto já foi identificado.

Casa de um dos suspeitos estava vazia, mas roupas usadas no dia do crime foram localizadas. Policiais encontraram a residência de Willian Alex Bueno sem ninguém, mas a camisa e boné usados por ele no dia do latrocínio e identificadas através de imagens de câmeras de segurança foram achadas. Ele, porém, segue foragido.