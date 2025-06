Trio da mala de dinheiro no aeroporto volta para Manaus com tornozeleira

Na terça-feira (3), o juiz de garantias no inquérito manteve o monitoramento eletrônico do trio. Mário Evangelista, porém, autorizou a ida de Jesus, Moitinho e Saraiva para prisão domiciliar em suas casas em Manaus, nos bairros de Cidade Nova e Canaranas. As residências do trio ficam próximas umas das outras, a apenas cerca de cinco quilômetros de distância.

Os empresários não podem deixar de suas casas. Só podem sair para voltar a Brasília e prestar esclarecimentos no processo. Se quiserem trabalhar, deverão informar o endereço do local e os horários em que estarão no serviço. Caso haja problemas técnicos nas tornozeleiras, deverão voltar a Brasília para resolvê-los.

Empresários têm contratos com prefeituras

Cesar Jesus portava um montante de R$ 400 mil quando foi flagrado pela PF. Ele afirmou aos policiais que o dinheiro era de um contrato que ele possui com a prefeitura de Manaus. O portal de transparência da cidade registra quase R$ 5 milhões em empenhos em menos de um ano, desde agosto passado. Empenho é quando o dinheiro é separado no orçamento para o pagamento. Quase tudo se refere a negócios com a Secretaria de Educação, que já foi comandada pela irmã do prefeito, Davi Almeida (Avante), aliado do governador Wilson Lima (União).

Uma das empresas de Moitinho, a Vitória Régia Confecções, teve mais de R$ 500 mil em empenhos em 2022. Ainda segundo o portal de transparência municipal, a maior parte se refere a contratações da Secretaria de Educação.

Procurada durante mais de duas semanas, a prefeitura de Manaus não prestou nenhum esclarecimento ao UOL.