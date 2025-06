'Vai morrer por omissão do Estado', diz defesa de preso com câncer terminal

Proteção a estupradores. O estatuto da facção "isenta" presos por crimes que poderiam torná-los vulneráveis a ataques. "Do portão pra dentro, zera tudo", diz documento anexado ao inquérito da Polícia Civil. "Não é permitido falar 'estuprador', temos que falar 'amigo do artigo' porque o espaço é deles (...). O nosso lema é dormir e acordar tranquilo", complementa, indicando que detentos não são ameaçados de morte por crimes pelos quais foram presos.

MP fez registro no presídio Penal Nelson Hungria, no Rio de Janeiro, exibindo banner com a "estrela de Davi", símbolo usado pela facção Povo de Israel Imagem: Ministério Público do Rio de Janeiro

Em 13 unidades prisionais, facção supera a quantidade de faccionados do CV (Comando Vermelho) em presídios do Rio. De acordo com a Polícia Civil, a facção tem 43% do total de presos do sistema prisional no estado. Com isso, o efetivo desses internos citados com perfil neutro, sob influência do Povo de Israel, teria ultrapassado o percentual de faccionados.

Grupo é investigado por ter movimentado mais de R$ 67 milhões em golpes do falso sequestro ou "disque-extorsão" pelo celular em dois anos. A facção surgiu há 20 anos nos presídios do Rio. O grupo era composto inicialmente por presos por estupro, tipo de crime que motiva o afastamento dos detentos, já que podem ser vítimas de agressão ou assassinatos por parte dos outros internos.