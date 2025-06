Explosão em posto de gasolina deixa idoso morto e outro ferido no Rio

Uma explosão de um veículo em um posto de combustíveis na região central do Rio de Janeiro deixou ao menos um homem morto e outro gravemente ferido na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de explosão em posto na praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio, por volta da 1h da manhã. No local, eles socorreram dois homens em estado grave e os encaminharam ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Segundo relatado por testemunhas, eles eram o motorista do veículo e um frentista do estabelecimento.

Vítimas eram idosos e um deles morreu. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Guaraci Costa, de 64 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje. O outro socorrido, Paulo dos Santos, de 61 anos, segue em estado grave.