Homem é preso por andar com pai morto em cadeira de rodas em Manaus

Um homem de 42 anos foi detido hoje após ser flagrado circulando com o corpo morto do próprio pai, de 77 anos, em uma cadeira de rodas, em Manaus (AM).

O que aconteceu

Homem teria saído com o pai para pegar um empréstimo bancário, disse delegado. Segundo o delegado Adanor Porto, o suspeito alegou estar desempregado e disse que usaria o valor para comprar alimentos e itens de higiene, pois ambos enfrentavam dificuldades financeiras.

Polícia foi acionada após populares desconfiarem da situação ao perceberem que o idoso estava imóvel na cadeira de rodas. "O filho o acompanhava o tempo todo, aparentemente sem perceber que o pai já havia falecido", disse o capitão A. Carvalho, do Comando de Policiamento Ostensivo.