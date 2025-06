Justiça libera agressor de bebê que o confundiu com 'reborn' sob fiança

Decisão pode ser alterada se o hospital que atendeu o bebê agredido constatar lesão de maior gravidade. Até o momento, não houve resposta ao ofício enviado pela Justiça à unidade hospitalar com pedido de informações sobre o estado clínico da vítima.

O que se sabe sobre o caso

O agressor se aproximou de um casal e começou a brincar com o bebê, enquanto perguntava se ela era "de verdade". O pai negou que fosse uma boneca hiper-realista, mas o homem não se convenceu, segundo a polícia. O episódio ocorreu em frente a uma fila de um trailer de lanches na praça Savassi, em Belo Horizonte.

Bebê estava no colo da mãe quando foi agredido com um tapa na cabeça. A agressão causou um inchaço na região da orelha. Testemunhas derrubaram o agressor, que foi detido até a chegada da PM no local.

Homem que deu tapa em bebê disse à PM acreditar que o casal estaria usando um ''bebê reborn'' para furar a fila. O agressor relatou não fazer uso de medicamentos controlados, mas disse ter ingerido bebidas alcoólicas momentos antes. A polícia, no entanto, afirmou que havia ''sobriedade'' em suas falas e ações.

O suspeito está sendo representado pela Defensoria Pública O UOL tentou contato com o órgão, mas não obteve retorno. Assim que houver resposta, o texto será atualizado.