Justiça manda prender mulher, troca CPF e Sakamoto é parado pela PM

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo disse que "o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões apresenta um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Paraná em nome de uma mulher, mas com o CPF do jornalista".

Afirmou ainda que "determinou a reconfiguração do sistema policial paulista para bloquear o erro do sistema federal, até que o Poder Judiciário do Paraná ou o CNJ corrijam o erro do lançamento".

Os advogados do jornalista vão pedir a correção do CPF no mandado de prisão. Também vão solicitar que o erro seja comunicado a autoridades policiais de todo o país. Vão ainda entrar com um pedido de habeas corpus em favor do jornalista na Justiça do Paraná e de São Paulo.

O Tribunal de Justiça do Paraná foi procurado, mas não se pronunciou. Em caso de posicionamento, o texto será atualizado.

Entidade pede apuração

A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) pediu apuração sobre o caso.