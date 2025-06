Mulher é resgatada após 22 anos em condição análoga à escravidão no AM

Ela nunca frequentou a escola e vivia em um quarto sem guarda-roupa, sem ar-condicionado e sem condições mínimas de higiene e cuidado. Em depoimento, ela relatou aos auditores fiscais do Trabalho que chegou a trabalhar descalça e, em determinado período, não tinha sequer xampu à disposição.

Após resgatada, a vítima recebeu atendimento da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e voltou a conviver com a família. A ação de fiscalização foi coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e contou com a participação do Ministério Público do Trabalho, com apoio da Polícia Federal Defensoria Pública da União.