Operação do Bope em festa junina de comunidade no RJ deixa um morto; vídeo

"O Santo Amaro não aguenta mais, os moradores pedem paz", gritam os protestantes da comunidade. Com cartazes com o nome de Herus, dizem também que, na tradicional festa junina do ano passado, festejaram com a presença de um Caveirão do Bope.

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, também protestou em seu perfil no Instagram. "Revoltante e desesperador o que aconteceu com famílias que aproveitavam uma festa junina no Rio de Janeiro em seu momento de lazer. [...] A juventude negra precisa viver! A favela merece respeito."