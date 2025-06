Separadas ao nascer, irmãs gêmeas se reencontram após quase 70 anos

Maria Odete Muller, 69, foi entregue para a adoção ao nascer, em Sobradinho, no Rio Grande do Sul. Já sua irmã gêmea permaneceu com a família biológica.

A mãe, na época, não tinha condições de cuidar de duas crianças, por isso tomou essa decisão de separá-las. Foram necessários quase 70 anos para que elas se reencontrassem pela primeira vez.