Três pessoas são mortas em menos de uma hora na zona sul de SP

Três pessoas morreram baleadas em regiões distintas do bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, na noite desta sexta-feira (6). As ocorrências foram registradas em um intervalo de cerca de quarenta minutos.

O que aconteceu?

Um homem foi baleado diversas vezes e morreu na rua Diamante Verde, em ocorrência registrada às 22h02. A vítima tinha 40 anos, de acordo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) ao UOL.

No mesmo episódio, outras duas pessoas foram baleadas; elas foram socorridas e estão internadas. As vítimas têm 20 anos e 32 anos, segundo a SSP.