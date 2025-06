Disque Denúncia divulga cartaz de procurados por briga no caso Bruno Krupp

O Disque Denúncia divulgou hoje o cartaz de dois procurados por envolvimento na agressão a um jovem na saída de um bar no Rio, que levou à prisão do modelo Bruno Krupp. Vídeo de câmeras de segurança flagrou o espancamento da vítima, que ficou inconsciente ao levar mais de 20 chutes e pisões na cabeça na madrugada de 23 de maio.

O que aconteceu

Suspeitos procurados já são considerados foragidos da Justiça. Jacobo Pareja Rodriguez, 26, apontado como um dos responsáveis por chutar a cabeça da vítima, teria ido para o Paraguai para não ser preso. Com passagens por tráfico de drogas e posse de arma, Felipe de Souza Monteiro, 24, o outro foragido, teria fugido para o Rio Grande do Sul, segundo investigações.

MP denunciou o modelo Bruno Krupp e outras cinco pessoas por tentativa de homicídio qualificado. Bruno foi preso preventivamente na noite de quinta-feira acusado de incentivar as agressões. "Mata, tem que matar", teria dito, mesmo após a vítima desmaiar no estacionamento de um bar na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. O jovem agredido, que é estudante de Direito, ficou desacordado por cinco dias, segundo a Polícia Civil.