'Grupo é muito grande': como age quadrilha que matou engenheiro em SP

Dois outros homens foram detidos na operação. Identificados como Cauan e Alexandre, eles estavam com Wesllen; um ficou preso por porte ilegal de armas, o outro é investigado por participação nos crimes.

Agora, os investigadores buscam descobrir o tamanho do grupo. "A gente conseguiu identificar, de um crime, um elemento; de outro crime, dois. Então, estamos tentando cruzar outras informações, imagens coletadas, para saber qual é o tamanho dessa quadrilha, quais são seus participantes e onde participaram", conclui o delegado Sergio Ricardo.

Relembre o caso

Criminosos entraram por volta das 19h20 de ontem no imóvel, após clonarem o controle remoto do portão. No momento do crime, apenas Francisco Filippo estava presente e foi rendido por quatro homens.

Câmeras de segurança da casa foram desligadas antes do grupo entrar no local. "O vigilante não viu ninguém entrar. Ele estava chegando para trabalhar na hora", disse a delegada Ivalda Aleixo, do DHPP da Polícia Civil, em entrevista à TV Globo.

O engenheiro foi baleado na sala de jantar. De acordo com a polícia, não houve reação da vítima. Por isso, há uma investigação aberta para entender se a morte foi premeditada. Os criminosos ficaram oito minutos na casa, aproximadamente, segundo boletim de ocorrência.