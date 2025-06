Jovem morto em operação do Bope em festa junina no Rio será enterrado hoje

Mendes foi baleado com dois tiros no abdome quando participava da festa junina. Encaminhado ao hospital Glória D'or pelos próprios moradores, não resistiu aos ferimentos. Segundo informações obtidas pela GloboNews, o jovem ainda chegou a passar por uma cirurgia.

Ele era office boy de uma imobiliária e deixa um filho de dois anos. "A gente só quer que alguém nos procure e diga quem autorizou aquilo. Secretário de Segurança, chefe do Bope, que alguém nos procure e explique. Quem autorizou? A vida do meu filho não volta", disse o pai de Mendes, Fernando Guimarães, à GloboNews.

Outras cinco pessoas foram feridas na mesma operação. Três delas têm estado de saúde estável, e não há informações oficiais sobre o estado das outras duas. Segundo disse à GloboNews o Hospital Souza Aguiar — para onde todas foram levadas —, uma delas deu entrada em estado grave.

Investigações em andamento

O Bope disse que foi à comunidade após denúncia sobre criminosos armados. Segundo a PM do Rio, um grupo de criminosos fortemente armados estava se preparando para uma possível investida de bandidos rivais em uma disputa territorial na região.

O Ministério Público do Rio disse que foi informado previamente da operação pelas forças de segurança. O órgão afirmou que está em contato com as polícias militar e civil do Rio para conseguir mais informações sobre o caso e se solidarizou com parentes das vítimas, feridos e com toda a comunidade. Peritos do MP estiveram no IML (Instituto Médico Legal) e fizeram uma perícia independente no corpo de Mendes.