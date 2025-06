PM aposentado faz família refém, mata filho de 10 anos e acaba morto em AL

Um major aposentado da Polícia Militar de Alagoas, que estava preso por violência doméstica, escapou e fez cinco reféns na casa de um familiar, em Maceió, ontem. Em seguida, matou o filho de dez anos, o ex-cunhado e foi morto pela polícia.

O que aconteceu

Major Pedro Silva fugiu da Academia Militar, onde estava detido, e conseguiu entrar na casa de um familiar, onde fez cinco reféns, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. A pasta não informou como o militar conseguiu escapar da detenção. Disse apenas que ele estava preso preventivamente e conseguiu acessar a residência de um familiar no bairro do Prado, em Maceió, por volta das 17 horas de ontem.

PM foi acionada para atender ocorrência de homicídio e, ao chegar ao local, solicitou reforço de equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais. "A Polícia Militar identificou uma crise generalizada e acionou a equipe do BOPE com negociadores e aparatos especializados nesse tipo de ocorrência", afirmou ontem à imprensa o secretário de Segurança Pública de Alagoas, coronel Patrick Madeiro.