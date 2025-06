Nunes contraria vice e planeja jardim em vez de estacionamento no Minhocão

Projeto atual contraria planos de vice-prefeito. Enquanto o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), cumpria agenda oficial na Ásia, em meados de abril, Araújo ordenou a construção de quatro vagas de estacionamento sob o Minhocão, entre as ruas General Jardim e Major Sertório. Hoje, ele garantiu à reportagem que a proposta seria expandida, com apenas uma mudança: as vagas seriam intercaladas com jardineiras.

População aprovou vagas de estacionamento, afirma Mello Araújo. Segundo o vice-prefeito, o projeto-piloto liderado por ele foi aprovado pela população. "O teste, tão criticado pela imprensa, foi aprovado pela população. É por isso que ampliaremos o número de vagas e agora com a instalação de um ponto de táxi e jardins em toda a extensão", disse. Questionada, a gestão Nunes desmentiu a informação. Ao menos no trecho em questão não há qualquer intenção de fazer novos bolsões de estacionamento.

O croqui inicial não previa jardim, só vagas para carro. Não havia menção a jardineiras, pontos de locação de bicicletas ou bancos de uso comum no croqui utilizado por funcionários da obra no final de abril. Naquela época, a intervenção era comandada por Mello Araújo e revelava cálculos para a instalação de 16 vagas no sentido centro e nove no sentido bairro.

Expansão iria contra alerta da própria prefeitura. A ampliação do bolsão de estacionamento, que permite manobras de entrada e saída de automóveis no canteiro central da via, afetaria a fluidez e a segurança da operação de ônibus no corredor, segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SPTrans). A pasta classificou o projeto como "totalmente inviável" em resposta a ofício da vereadora Renata Falzoni (PSB) obtido pelo UOL.

Vereadores contrários ao projeto acionaram a Justiça. Enquanto Nunes e Araújo não chegam a um consenso, os vereadores Nabil Bonduki (PT) e Renata Falzoni (PSB) acionaram a Justiça contra as quatro vagas de estacionamento existentes hoje no local. Segundo os parlamentares, a medida prioriza o uso de automóveis, na contramão do que prevê o atual Plano Diretor de São Paulo, e ainda dificulta a circulação de ciclistas no local. A ação ainda não foi analisada.