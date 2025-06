Morte de jovem em festa junina: Castro afasta responsáveis no Bope

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), determinou o afastamento imediato dos responsáveis pela operação do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) em uma festa junina no Morro Santo Amaro, no Catete, na zona sul. Herus Guimarães Mendes, 24, morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas.

O que aconteceu

O governador afirmou na tarde de hoje que as investigações serão feitas pela Polícia Civil e a Corregedoria Interna da PM. "A ordem é que as apurações sejam feitas com extremo rigor e com agilidade", disse em postagem no X, antigo Twitter.

Castro disse que todas as imagens do evento - gravadas pelas câmeras corporais dos policiais - serão disponibilizadas. "Me solidarizo com os familiares e amigos do jovem Herus Guimarães Mendes e das outras vítimas que foram atingidas durante a festa. Sei que palavras não vão trazer ninguém de volta e nem diminuir a dor de se perder um ente querido, mas fica aqui a minha tristeza e indignação", completou.