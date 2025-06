SP aposta em 'shopping sociocultural' para revitalizar o centro histórico

O nosso público-alvo são as pessoas que vivem no centro, principalmente nas comunidades do entorno, como o Moinho. Com o programa do governo de reurbanização do centro da cidade, vão ter muitas oportunidades de emprego na região central, em diversas áreas. A Casa Zero 11 chega para ser esse lugar de transformação de território, qualificando as pessoas Fábio Silva, idealizador da Casa Zero 11

Antes do início do projeto, Casa Zero 11 fará um levantamento para entender as principais demandas que o novo centro oferecerá. Segundo o idealizador da Casa Zero 11, a ideia é que o espaço leve em consideração os potenciais e vocações locais para impulsionar a geração de renda dos moradores. Haverá também cursos voltados ao empreendedorismo.

Governo vai ceder espaço para projeto

Fábio Silva e o governador Tarcísio de Freitas Imagem: 16.05.2025 - Celso Silva/Governo de São Paulo

Previsão é que projeto tenha início no segundo semestre deste ano. Atualmente, o projeto está na fase de captação de parceiros e de escolha do local onde o espaço vai funcionar. A contrapartida do governo paulista é de ceder um imóvel para que o projeto seja desenvolvido.

Casa Zero 11 também terá mais um espaço cultural. Com isso, o objetivo é o equipamento possa levar o paulistano de volta ao centro da cidade.