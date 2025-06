Acidente com dois ônibus no RJ deixa uma pessoa morta e mais de 30 feridos

Izaías José Corrêa Imagem: Reprodução/Facebook

Izaías trabalhava na concessionária desde 2011. "O legado de Izaias na nossa empresa vai muito além das tarefas cumpridas; está eternizado no exemplo de respeito, cordialidade e alegria com que ele tratava a todos", diz um trecho da nota divulgada pela Faol.

A prefeitura investiga as circunstâncias do acidente. O UOL também entrou em contato com a Polícia Civil. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.