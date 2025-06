Aos 16, ele criticou desenhos da polícia e virou 'o cara' do retrato falado

Para Sidney, o retrato falado é uma caricatura do autor do crime. "Ele depende muito da percepção do policial ou do investigador que está à frente do caso. A sensibilidade de quem olha aquele desenho e percebe alguma característica peculiar é fundamental para a identificação do autor", explica.

Temos vários casos em que o retrato falado lembra, sim, o autor --embora haja diferenças visíveis. Mesmo assim, foi esse retrato que levou à prisão do suspeito.

Sidney Barbosa, artista forense do DHPP

Maníaco do Parque e caso Bruna de Itaquera

Polícia identifica suspeito de matar a estudante Bruna Oliveira da Silva Imagem: Reprodução

Sidney foi o responsável pelo retrato falado do Maníaco do Parque, condenado à prisão pela morte de sete mulheres em 1998, e também pelo retrato referenciado que identificou o rosto do suspeito do caso da jovem Bruna Oliveira da Silva, morta nos arredores do Metrô Itaquera quando voltava para casa, neste ano.

"Foram técnicas diferentes. No caso do Maníaco do Parque, ouvíamos vítimas muito traumatizadas e chegamos ao seu rosto. No caso de Bruna, usei frames de diversas câmeras de segurança, que tinham a imagem [do suspeito] em baixa qualidade. Melhoramos a qualidade e criei o retrato referenciado dele", lembra Sidney.