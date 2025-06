Corpo de miss é achado enterrado em mata no PR; humorista confessa crime

Raissa estava desaparecida desde o dia 2 de junho. A jovem nasceu em Paulo Afonso, na Bahia, e foi eleita miss teen Serra Branca em 2020, no mesmo estado. Ela morava há três anos em Curitiba.

Autor do crime conhecia a vítima desde a infância e atualmente mora no Paraná. Marcelo teria se oferecido para ajudar Raissa profissionalmente em Curitiba, mas se apaixonou pela jovem, de acordo com Manzatto.

Marcelo teria se declarado a Raissa, mas não foi correspondido. A jovem teria então "xingado" o amigo. "[Ele] disse que ficou com ódio e, descontrolado, pegou um fio de plástico e estrangulou a vítima", explicou a delegada.

Humorista confessou o crime ao filho, que tentou convencer o pai a se entregar. Marcelo, porém, pegou o carro de um amigo emprestado e usou o veículo para transportar o corpo da jovem até Araucária, onde enterrou o cadáver.

Defesa afirma se tratar de um crime passional, sem premeditação. Em declaração à RPC, afiliada da Globo no Paraná, o advogado Caio Percival disse que Marcelo "foi arrastado pelas barras da paixão a essa situação que foge, evidentemente, do normal". Percival disse acreditar que o humorista será beneficiado pela confissão do crime e por ter agido em "domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, já que, em dado momento, houve uma discussão entre eles".

Raissa morava em Curitiba havia 3 anos, em busca de crescimento profissional. Ela sonhava em ser modelo e influenciadora digital e havia iniciado recentemente um curso de Estética.