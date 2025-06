Jovem argentina morre após ser atropelada e arrastada por 3 km no RS

Lesões no corpo indicam que a argentina morreu no momento do atropelamento. Os ferimentos são condizentes com os danos no carro, explicou a delegada.

A jovem estava trabalhando e morando no Brasil há duas semanas. Conforme a delegada, a casa da argentina ficava nas margens da via onde ocorreu o atropelamento. A família dela já está a caminho do Rio Grande do Sul para reconhecimento e liberação do corpo.

O motorista, que não teve o nome divulgado, responde em liberdade. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo - quando não há intenção de matar. O UOL tenta contato com a Embaixada da Argentina no Brasil. O espaço está aberto para manifestação.