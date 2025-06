Mãe aciona facção contra filha de 10 anos: o que é e como age o 'salve'?

O "sintonia local", explica a desembargadora, é a figura com poder de decisão dentro da facção na comunidade. "Ele recebe reclamações, ouve os envolvidos, julga e aplica a punição", afirmou. "É comum esse tipo de atuação onde o Estado não chega".

Punições como corte de cabelo são usadas como forma de controle simbólico. "Cortar o cabelo é o que eles chamam de esculacho", disse Ivana, que também é pesquisadora especializada em Orcrims (organizações criminosas). "É um castigo moral. Acontece por fofoca, namoro indesejado, desobediência".

O advogado criminalista Fernando Viggiano vê responsabilidade direta da mãe. "Sua atuação, ainda que indireta, consubstancia autoria mediata por instigação dolosa", afirmou. "Ela pode ser denunciada por tortura qualificada, com agravantes previstos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)".

Segundo Viggiano, a responsabilização penal é possível mesmo sem identificar todos os agressores. "A atuação coletiva da organização permite o enquadramento com base na teoria do domínio do fato, nos termos da Lei nº 12.850/13", explicou.

A Lei nº 12.850/13 define organização criminosa e permite responsabilizar quem exerce liderança ou comando, mesmo sem participação direta no crime. Isso se baseia na chamada teoria do domínio do fato.

O advogado recomenda que o Ministério Público denuncie tanto os executores diretos quanto os autores intelectuais. "A promotoria pode pleitear prisão preventiva, aplicação de medidas protetivas e desmembramento processual para maior eficácia", concluiu.