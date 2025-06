'Namoro de corte': eles só vão se beijar no altar e explicam por quê

No Instagram, o perfil "Gi & Sam, Relacionamento em Santidade" reúne mais de 3,5 mil seguidores interessados na jornada do casal até o altar. Nele, o casal compartilha reflexões espirituais, bastidores da rotina e desafios do namoro sem contato físico.

Gisele e Samuel se conheceram na própria igreja, quando ele a viu de longe e decidiu se aproximar pelas redes sociais. Descobriu de qual grupo ela participava e iniciou uma conversa intencional. "Logo ele me chamou para conversar, e a gente começou a se relacionar", conta Gisele. O primeiro contato foi em junho, e o namoro começou em setembro de 2023.

A escolha de viver um relacionamento sem beijos partiu de convicções religiosas. Para Gisele e Samuel, o modelo tradicional de namoro, com contato físico e intimidade progressiva, não encontra base nas escrituras. "Na palavra de Deus, não existe o namoro como a gente conhece hoje. Isso é uma construção moderna", afirma ele.

A decisão de não se beijarem foi tomada em conjunto, ainda no início da relação. Samuel afirma que o gesto tem um sentido espiritual claro: "Não fazemos isso no sentido de sacrifício, mas para glorificar a Deus. Até no namoro, nossas atitudes podem dar testemunho de Cristo".

Antes de se conhecerem, os dois já haviam vivido outros relacionamentos. Gisele conta que já namorou e que isso mudou sua visão sobre compromisso: "Quando um homem se abstém, ele mostra ainda mais compromisso com a mulher. Isso me fez amá-lo ainda mais". Samuel relata que teve experiências afetivas na adolescência e até outro namoro em que já havia adotado o modelo sem beijos.