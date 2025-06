Polícia prende suspeito por mortes de Gegê do Mangue e outro líder do PCC

A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje Renato Oliveira Mota, suspeito de envolvimento no assassinato de Paca e Gegê do Mangue, líderes do PCC mortos a tiros em uma emboscada na aldeia indígena de Aquiraz (CE), na região metropolitana de Fortaleza, em fevereiro de 2018.

O que aconteceu

Renato estava na lista de procurados da Interpol. Ele tinha mandado de prisão por suspeita de envolvimento nas mortes de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. O UOL não localizou a defesa dele.

Criminoso estava sendo monitorado há uma semana. Segundo informações obtidas pelo UOL, ele foi localizado por agentes do 10º DP em um condomínio na Penha, zona leste da capital paulista, onde morava com a esposa.